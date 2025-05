EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 14,99 EUR ab.

Die EON SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 14,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 14,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.986.767 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,39 Prozent.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,04 EUR an.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 23,84 Mrd. EUR, gegenüber 24,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,49 Prozent präsentiert.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

