DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 -2,5%Nas23.601 +0,6%Bitcoin82.103 -1,5%Euro1,1613 -0,3%Öl63,68 -2,6%Gold4.616 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie "Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP: Blackstone plant Rechenzentrum in NRW für vier Milliarden Euro

15.01.26 20:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
204,65 EUR 0,95 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
393,00 EUR -0,55 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
50,64 EUR 1,16 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LIPPETAL (dpa-AFX) - Der US-amerikanische Investor Blackstone plant eine Milliardeninvestition in ein Rechenzentrum im westfälischen Lippetal. Wie das amerikanische Unternehmen mitteilte, wurde ein Kaufvertrag für ein Grundstück in einem Industriegebiet unterschrieben. Finanzkreisen zufolge beläuft sich die Projektgröße auf etwa vier Milliarden Euro; mit einer Fertigstellung der Anlage wird erst in den frühen 2030er Jahren gerechnet.

Wer­bung

In trockenen Tüchern ist das Vorhaben bis jetzt nicht: Der Vertrag tritt erst in Kraft, wenn bestimmte Konditionen erfüllt sind. Das Planverfahren soll zeitnah beginnen. Das Rechenzentrum soll für Cloud-Dienste und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) genutzt werden.

Das Vorhaben ausführen wird der Rechenzentrumsentwickler Quality Technology Services (QTS) - diese Firma gehört Blackstone. QTS hat bereits einige Rechenzentren in den USA gebaut sowie einen Standort in den Niederlanden, in Großbritannien ist einer im Bau. Betrieben werden die von QTS gebauten Anlagen Firmenangaben zufolge von US-Konzernen wie Amazon Web Service (AWS) und Microsoft.

"Stärken unseren Standort langfristig"

"Wir glauben, dass Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen attraktive Standorte für die Entwicklung von state-of-the-art Rechenzentren sind", sagt Blackstone-Manager James Seppala. "Wir freuen uns darauf, mit allen Interessengruppen, einschließlich der Menschen vor Ort, im Verlauf des Genehmigungsverfahrens zusammenzuarbeiten."

Wer­bung

Bei einer Infoveranstaltung wurde das Vorhaben den Anwohnerinnen und Anwohnern vorgestellt. "Mit dieser möglichen Investition stärken wir unseren Standort langfristig", sagt Lippetal-Bürgermeister Tobias Nillies (CDU). Der Oberbürgermeister von Hamm, Marc Herter (SPD), wertet das Vorhaben als Beleg für das Innovationspotenzial der Region. Herter ist Aufsichtsratsvorsitzender der Firma Industriegebiet Westfalen GmbH, die das Industriegebiet betreibt.

Energieversorgung gab den Ausschlag

Nach Informationen des "Westfälischen Anzeigers" war für den Standort Hamm/Lippetal den Investoren zufolge die Energieversorgung ausschlaggebend: Bereits jetzt stehe hier genügend Strom zur Verfügung, sagte Blackstone-Managerin Britta Harper der Zeitung. Und in absehbarer Zeit könne man dort auch auf grünen Strom zurückgreifen. Auf dem ehemaligen RWE-Kraftwerksgelände Westfalen soll eine Höchstspannungsleitung des Netzbetreibers Amprion enden, über die grüner Strom von der Nordsee nach Westfalen geleitet wird.

Sollte das Projekt tatsächlich umgesetzt werden, wäre es eine der größten Rechenzentrum-Investitionen in Deutschland. Microsoft gibt mehrere Milliarden Euro aus für zwei Standorte im Rheinischen Revier westlich von Köln. Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, hat im vergangenen Jahr eine Elf-Milliarden-Euro-Investition in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im brandenburgischen Spreewald angekündigt./wdw/DP/nas

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
16:01RWE OverweightBarclays Capital
11:56RWE OutperformBernstein Research
11:01RWE BuyUBS AG
09:06RWE OverweightBarclays Capital
14.01.2026RWE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16:01RWE OverweightBarclays Capital
11:56RWE OutperformBernstein Research
11:01RWE BuyUBS AG
09:06RWE OverweightBarclays Capital
14.01.2026RWE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen