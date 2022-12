EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 9,37 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 9,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.768.012 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. 25,32 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 28,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,76 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 09.11.2022 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 28.748,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.047,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,928 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Gas, Öl, Kohle: Damit heizt die große Mehrheit der Haushalte

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der E.ON-Aktie angepasst

Die staatliche Förderbank KfW zahlt erste Milliarden an Energieversorger

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com