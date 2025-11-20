DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -3,4%Nas22.276 -1,3%Bitcoin75.322 -4,9%Euro1,1526 -0,1%Öl63,13 -0,8%Gold4.053 -0,6%
DAX letztlich höher -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz
EQS-Adhoc: H2APEX Group SCA: H2APEX erhöht Umsatzprognose für 2025

20.11.25 18:25 Uhr
EQS-Ad-hoc: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Prognoseänderung
H2APEX Group SCA: H2APEX erhöht Umsatzprognose für 2025

20.11.2025 / 18:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

H2APEX Group SCA – Ad-hoc-Mitteilung vom 20. November 2025
 

Ad-hoc-Mitteilung

H2APEX erhöht Umsatzprognose für 2025

Grevenmacher, 20. November 2025 – Aufgrund aktueller Entwicklungen erhöht die H2APEX Group SCA ("H2APEX") ihre im Konzerngeschäftsbericht 2024 abgegebene Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an. H2APEX geht nunmehr von einem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 zwischen EUR 9 Mio. und EUR 10 Mio. aus, während im Konzerngeschäftsbericht 2024 eine Prognose mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 zwischen EUR 6 Mio. und EUR 8 Mio. genannt wurde.

Die erhöhte Prognose ist auf die angepasste Strategie des Unternehmens zurückzuführen, die bereits früher als erwartet positive Effekte zeigt. Insbesondere das gemeinsame, IPCEI-geförderte Projekt mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) in Lubmin, für das H2APEX Projektentwicklungsleistungen erbracht hat, hat mit ersten Umsätzen zum unerwarteten Umsatzanstieg beigetragen.

Für weitere Informationen:

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

H2APEX Group SCA

19, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Großherzogtum Luxemburg

Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Ende der Insiderinformation

20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Telefon: +352 2838 4720
Fax: +352 2838 4729
E-Mail: info@h2apex.com
Internet: www.h2apex.com
ISIN: LU0472835155
WKN: A0YF5P
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2233692

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233692  20.11.2025 CET/CEST

