EQS-Adhoc: HPI AG beschließt Delisting der Anleihe

München, den 06. August 2025



Die HPI AG hat eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MA904 / WKN A1MA90) begeben, die zum Handel im Freiverkehr an der Deutschen Börse Frankfurt und der Börse Hamburg einbezogen ist.



Der Insolvenzverwalter hat beschlossen, die Einbeziehung der vorgenannten Anleihe in den Freiverkehr an beiden Börsen zu kündigen. Der letzte Handelstag für die Inhaberschuldverschreibung im Freiverkehr an der Börse Hamburg war der 04. August 2025. Die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse werden unverzüglich vorgenommen. Der letzte Handelstag für die Inhaberschuldverschreibungen im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 18. September 2025 sein.



Der Beschluss zum Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.





