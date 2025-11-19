DAX24.910 ±-0,0%Est505.998 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.446 +0,9%Euro1,1852 -0,2%Öl67,89 +0,2%Gold4.996 -0,9%
EQS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG: Vorläufige Geschäftszahlen nach drei Quartalen deutlich unter den Erwartungen und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26.

16.02.26 14:21 Uhr
EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Kapsch TrafficCom AG: Vorläufige Geschäftszahlen nach drei Quartalen deutlich unter den Erwartungen und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26.

16.02.2026 / 14:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wien, 16. Februar 2026 – Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) gibt nach Analyse der vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 bekannt, dass der Umsatz und folglich das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) stark hinter den Erwartungen zurückbleiben. Eine Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26 ist notwendig.

Demnach werden für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 vorläufig ein Umsatz von rund EUR 307 Mio. sowie ein EBIT von rund EUR 12 Mio. erwartet. Das EBIT inkludiert einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal iHv rund EUR 23 Mio.

Der Maut-Markt zeigt global eine drastische und in diesem Ausmaß unerwartete Schwäche. Darüber hinaus kam es zu kundenverursachten Verzögerungen bei Projektstarts und -abwicklungen. Der trotz schwierigen Marktsituation relativ gute Auftragseingang der letzten zehn Monate wird sich erst im Umsatz des nächsten Geschäftsjahres 2026/27 und der Folgejahre  auswirken. Dies hat dementsprechende Auswirkungen auf das erwartete betriebliche Ergebnis.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 wird daher angepasst. Das Management der Kapsch TrafficCom AG prognostiziert nunmehr einen Umsatz in der Größenordnung von rund EUR 420 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 450 Mio.) und ein EBIT in der Größenordnung von rund EUR 7 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 25 Mio.).

Daher legt Kapsch TrafficCom weiterhin starken Fokus auf kostenseitige Anpassungen, die ihre volle Wirkung allerdings erst im nächsten Geschäftsjahr zeigen werden.

Kontakt:
Marcus Handl
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1120
marcus.handl@kapsch.net
Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: http://www.kapsch.net

 


Ende der Insiderinformation

16.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Telefon: +43 50811 1122
Fax: +43 50811 99 1122
E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet: www.kapschtraffic.com
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN: A0MUZU
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2277006

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2277006  16.02.2026 CET/CEST

