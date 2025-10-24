EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Abschluss der Vereinbarung über die Unternehmensrestrukturierung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Prognose
Werbung
Werbung
Langmeil, 24. Oktober 2025 - Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat haben ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der MOBOTIX AG bestehend aus Anpassung der Produktstrategie auf Kernkompetenzen wie zum Beispiel Thermalkameratechnologie und die VAXTOR Optische Zeichenerkennungs/-auswertungstechnologie (OCR) und insbesondere Ausbau von KI-Bildauswertungen sowie Anpassung der Organisationsstruktur mit Abbau von Arbeitsplätzen verabschiedet.
Damit einher gehen Kosteneinsparungen im Bereich der Personal- und Sachkosten von geplanten EUR 6,0 Mio.
Die geplanten Kosten der Restrukturierung von EUR 2,1 Mio betreffen weitestgehend die Kosten für eine Transfergesellschaft für die ausscheidenden Mitarbeiter.
Kosteneinsparungen als auch Restrukturierungskosten werden im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 zu einem Umsatzziel von EUR 49,0 Mio und einem geplanten Breakeven EBIT führen.
Für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr wird die Prognose vom 30. Juni 2025 mit einem Umsatz von EUR 51,0 bis 53,0 Mio und einem EBIT von EUR -1,5 bis -2,0 Mio bestätigt.
Kontakt:
Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com
Ende der Insiderinformation
24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MOBOTIX AG
|Kaiserstraße
|67722 Langmeil
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6302-9816-0
|Fax:
|+49 (0)6302-9816-190
|E-Mail:
|ir@mobotix.com
|Internet:
|www.mobotix.com
|ISIN:
|DE0005218309
|WKN:
|521830
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2218456
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218456 24.10.2025 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf MOBOTIX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MOBOTIX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu MOBOTIX AG
Analysen zu MOBOTIX AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2013
|Mobotix kaufen
|equinet AG
|25.05.2012
|Mobotix kaufen
|Fuchsbriefe
|22.03.2011
|Mobotix kaufen
|Performaxx-Anlegerbrief
|14.01.2011
|Mobotix halten
|Der Aktionärsbrief
|21.08.2009
|MOBOTIX günstig bewertet
|Prior Börse
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2013
|Mobotix kaufen
|equinet AG
|25.05.2012
|Mobotix kaufen
|Fuchsbriefe
|22.03.2011
|Mobotix kaufen
|Performaxx-Anlegerbrief
|21.08.2009
|MOBOTIX günstig bewertet
|Prior Börse
|26.06.2009
|MOBOTIX kaufen
|Fuchsbriefe
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2011
|Mobotix halten
|Der Aktionärsbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MOBOTIX AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen