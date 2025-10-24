EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Abschluss der Vereinbarung über die Unternehmensrestrukturierung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26

EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Prognose

MOBOTIX AG: Abschluss der Vereinbarung über die Unternehmensrestrukturierung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26



24.10.2025 / 13:32 CET/CEST

Damit einher gehen Kosteneinsparungen im Bereich der Personal- und Sachkosten von geplanten EUR 6,0 Mio.

Die geplanten Kosten der

Kosteneinsparungen als auch Restrukturierungskosten werden im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 zu einem Umsatzziel von EUR 49,0 Mio und einem geplanten Breakeven EBIT führen.

Für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr wird die Prognose vom 30. Juni 2025 mit einem Umsatz von EUR 51,0 bis 53,0 Mio und einem EBIT von EUR -1,5 bis -2,0 Mio bestätigt.



Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com Langmeil, 24. Oktober 2025 - Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat haben ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der MOBOTIX AG bestehend aus Anpassung der Produktstrategie auf Kernkompetenzen wie zum Beispiel Thermalkameratechnologie und die VAXTOR Optische Zeichenerkennungs/-auswertungstechnologie (OCR) und insbesondere Ausbau von KI-Bildauswertungen sowie Anpassung der Organisationsstruktur mit Abbau von Arbeitsplätzen verabschiedet.Damit einher gehen Kosteneinsparungen im Bereich der Personal- und Sachkosten von geplanten EUR 6,0 Mio.Die geplanten Kosten der Restrukturierung von EUR 2,1 Mio betreffen weitestgehend die Kosten für eine Transfergesellschaft für die ausscheidenden Mitarbeiter.Kosteneinsparungen als auch Restrukturierungskosten werden im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 zu einem Umsatzziel von EUR 49,0 Mio und einem geplanten Breakeven EBIT führen.Für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr wird die Prognose vom 30. Juni 2025 mit einem Umsatz von EUR 51,0 bis 53,0 Mio und einem EBIT von EUR -1,5 bis -2,0 Mio bestätigt.Kontakt:Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



