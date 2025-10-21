EQS-Adhoc: Northern Data AG: Northern Data veröffentlicht Geschäfts- und Kapitalmarkt-Update

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Prognoseänderung

Northern Data veröffentlicht Geschäfts- und Kapitalmarkt-Update

Frankfurt am Main – 21. Oktober 2025 – Die Northern Data AG (ETR: NB2, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die „Gruppe“) gibt heute bekannt, dass die gestiegene Kundennachfrage nach dem Technologie-Upgrade voraussichtlich zu einer monatlichen Umsatz-Run-Rate im Cloud-Geschäft von rund EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio. im vierten Quartal 2025 führen wird. Diese Entwicklung basiert auf hohen Konversionsraten in der Pipeline über reservierte, On-Demand- und Spotmarktverträge hinweg.

Darüber hinaus hat die Gruppe ihre bisherige Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 zurückgezogen, da derzeit eine laufende Bewertung potenzieller strategischer Transaktionen und der Marktpreisdynamik stattfindet. Dies wird teilweise durch eine verbesserte Auslastung der GPU-Kapazitäten ausgeglichen, die auf eine gestiegene Kundennachfrage nach dem Technologie-Upgrade im zweiten Quartal zurückzuführen ist.

Die Northern Data Group wird in Kürze ein Business- und Betriebsupdate veröffentlichen, das zusätzliche Informationen zur operativen Entwicklung und zur vorläufigen Umsatzperformance der Gruppe im dritten Quartal 2025 enthalten wird.

Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de