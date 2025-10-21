DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin94.061 -1,0%Euro1,1601 ±-0,0%Öl61,66 +1,2%Gold4.121 -0,1%
EQS-Adhoc: Northern Data AG: Northern Data veröffentlicht Geschäfts- und Kapitalmarkt-Update

21.10.25 23:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Northern Data AG
13,93 EUR -0,44 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Prognoseänderung
Northern Data AG: Northern Data veröffentlicht Geschäfts- und Kapitalmarkt-Update

21.10.2025 / 23:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Northern Data veröffentlicht Geschäfts- und Kapitalmarkt-Update

Frankfurt am Main – 21. Oktober 2025 – Die Northern Data AG (ETR: NB2, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die „Gruppe“) gibt heute bekannt, dass die gestiegene Kundennachfrage nach dem Technologie-Upgrade voraussichtlich zu einer monatlichen Umsatz-Run-Rate im Cloud-Geschäft von rund EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio. im vierten Quartal 2025 führen wird. Diese Entwicklung basiert auf hohen Konversionsraten in der Pipeline über reservierte, On-Demand- und Spotmarktverträge hinweg.

Darüber hinaus hat die Gruppe ihre bisherige Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 zurückgezogen, da derzeit eine laufende Bewertung potenzieller strategischer Transaktionen und der Marktpreisdynamik stattfindet. Dies wird teilweise durch eine verbesserte Auslastung der GPU-Kapazitäten ausgeglichen, die auf eine gestiegene Kundennachfrage nach dem Technologie-Upgrade im zweiten Quartal zurückzuführen ist.

Die Northern Data Group wird in Kürze ein Business- und Betriebsupdate veröffentlichen, das zusätzliche Informationen zur operativen Entwicklung und zur vorläufigen Umsatzperformance der Gruppe im dritten Quartal 2025 enthalten wird.

  

Investor Relations:
Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Northern Data Group:
Die Northern Data Group ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt hochdichte, flüssigkeitsgekühlte GPU-basierte Technologie, um die weltweit innovativsten Organisationen zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern verfolgen wir die Vision, das Potenzial von HPC nicht nur für technologische Fortschritte, sondern auch für den gesellschaftlichen Fortschritt nutzbar zu machen.
21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2216470

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216470  21.10.2025 CET/CEST

