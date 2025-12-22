DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 +1,2%Nas23.430 +0,5%Bitcoin75.620 -0,1%Euro1,1750 +0,3%Öl62,00 +2,4%Gold4.432 +2,2%
EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): CEO Gottfried Neumeister bis Ende 2028 bestätigt

22.12.25 20:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pierer Mobility (Bajaj Mobility)
15,00 EUR -0,86 EUR -5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Vertrag/Personalie
PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): CEO Gottfried Neumeister bis Ende 2028 bestätigt

22.12.2025 / 20:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

 

Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR           

 Wels, 22. Dezember 2025

 

 PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): CEO Gottfried Neumeister bis Ende 2028 bestätigt

Wer­bung

 

  • Gottfried Neumeister wurde in seiner Rolle als CEO der künftigen Bajaj Mobility AG sowie der KTM AG frühzeitig bis 31. Dezember 2028 verlängert – ein klares Zeichen für Eigenständigkeit unter neuer Eigentümerschaft

 

Die PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG) sowie die KTM AG verlängern frühzeitig den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister bis Ende 2028. Nach dem am 18. November 2025 erfolgten Kontrollwechsel ist die Bestätigung des CEOs ein klares Signal für die strategische Eigenständigkeit der Unternehmensgruppe und eine Anerkennung für den Einsatz in den vergangenen Monaten.

„Das mir entgegengebrachte Vertrauen nehme ich mit großer Wertschätzung an. Gemeinsam mit meinen neuen Vorstandskolleginnen möchte ich die Rückkehr von KTM auf einen klaren Wachstumskurs gestalten und so das Vertrauen unserer Partner, Kundinnen und Kunden, Händler sowie Lieferanten nachhaltig stärken“, so Gottfried Neumeister, CEO der PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG) und ergänzt: „Jetzt geht es darum, unsere Strategie, nämlich Prozesse zu vereinfachen und uns auf den Motorradmarkt zu fokussieren, operativ erfolgreich umzusetzen. Um mich dieser Aufgabe und der Sanierung der KTM Gruppe voll und ganz widmen zu können, habe ich mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, dass ich zeitnah aus allen anderen Funktionen, die ich außerhalb der Bajaj Gruppe innehabe, ausscheiden werde.“

Wer­bung

Srinivasan Ravikumar, Vorsitzender des Aufsichtsrates der PIERER Mobility AG, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Gottfried Neumeister hat in einer sehr schwierigen Phase Verantwortung übernommen, sich den Herausforderungen entschlossen gestellt und Außerordentliches geleistet. Damit hat er maßgeblich dazu beigetragen, KTM zu stabilisieren und den Kurs in Richtung Zukunft zu richten.“

Gottfried Neumeister ist seit 1. September 2024 als Co-CEO und seit 23. Jänner 2025 als CEO der PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG) tätig.

 

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST WEDER ZUR DIREKTEN NOCH ZUR INDIREKTEN VERTEILUNG, ÜBERTRAGUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

 

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM;

Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



Ende der Insiderinformation

22.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PIERER Mobility AG
Edisonstrasse 1
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 (0) 7242 69 402
E-Mail: ir@pierermobility.com
Internet: www.pierermobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2250452

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250452  22.12.2025 CET/CEST

