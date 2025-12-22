DAX24.344 +0,2%Est505.768 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1729 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
Index im Blick

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Start leichter

22.12.25 09:27 Uhr
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Start leichter | finanzen.net

Der SPI gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Werte in diesem Artikel
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 18.049,95 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,326 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,247 Prozent auf 18.043,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18.088,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18.042,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.049,95 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 17.342,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.823,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15.199,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,31 Prozent nach oben. 18.102,02 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14.361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 16,04 Prozent auf 2,46 CHF), Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (+ 3,16 Prozent auf 14,38 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,83 Prozent auf 0,16 CHF), GAM (+ 2,78 Prozent auf 0,15 CHF) und Idorsia (+ 2,49 Prozent auf 4,12 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen SHL Telemedicine (-9,65 Prozent auf 1,03 CHF), StarragTornos (-5,63 Prozent auf 28,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,40 Prozent auf 45,40 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,33 Prozent auf 1,45 CHF) und Addex Therapeutics (-2,86 Prozent auf 0,05 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 175.344 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 285,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,92 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

