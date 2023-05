EQS-News: artnet AG: Artnet legt Quartalsbericht vor und verzeichnet stetiges Umsatzwachstum

EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/ESG

artnet AG: Artnet legt Quartalsbericht vor und verzeichnet stetiges Umsatzwachstum



15.05.2023 / 19:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Artnet legt Quartalsbericht vor und verzeichnet stetiges Umsatzwachstum Gesamtumsatz wächst im ersten Quartal um 4% auf 6,4 Millionen USD

19% Umsatzwachstum im Segment Medien New York/Berlin, 15. Mai 2023: Artnet AG, die führende Plattform für Daten und Medien des Kunstmarkts und globaler Online-Marktplatz für bildende Kunst, legte heute den Bericht für das erste Quartal 2023 vor. Wie daraus hervorgeht, verzeichnete Artnet mit einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 4% auf 6,4 Millionen USD ein stetiges Wachstum. Das Betriebsergebnis betrug im ersten Quartal 2023 -1.042 TUSD. Dieses Ergebnis ist Folge der anhaltenden Investitionen in die Produktentwicklung sowie in Vertrieb und Marketing. „Wir folgen einer Wachstumsstrategie, was sich in den kontinuierlichen Investitionen in unsere Produkte und in unser Team widerspiegelt“, sagt Artnets CEO Jacob Pabst. Artnet schöpft seine einzigartigen Synergien der Segmente Medien, Marktplatz und Daten aus und ist so bestens positioniert, um die Verlagerung des Kaufverhaltens in Richtung Online-Transaktionen für sich zu nutzen, indem das Unternehmen ein ganzheitliches Online-Ökosystem für den globalen Kunstmarkt bereitstellt. Das Segment Medien verzeichnete im ersten Quartal mit einem Zuwachs von 19% im Jahresvergleich ein starkes Wachstum. Dieses wurde größtenteils von einem Anstieg der Einnahmen aus der Luxuswerbung getrieben. Hermès, Saint Laurent und JP Morgan Private Bank unterhalten als immer wiederkehrende Kunden mit Artnet eine vertrauensvolle Werbepartnerschaft. Im Segment Marktplatz ging der Umsatz aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Konjunktur um 6% gegenüber dem Vorjahr zurück. Unter den Top-Losen im ersten Quartal 2023 befanden sich „Hav-a-Havana #6“ des Pop-Art-Künstlers Mel Ramos, das 255.000 USD erzielte; „Damas de Barajas“ des Bildhauers Manolo Valdés, das für 212.500 USD versteigert wurde; sowie „Flash“ von Andy Warhol (der komplette Satz aus 11 Arbeiten), das 137.000 USD erreichte. Der Umsatz im Segment Daten im ersten Quartal 2023 entsprach dem im ersten Quartal 2022. Den Quartalsbericht sowie weitere Nachrichten und Veröffentlichungen für Investoren finden Sie hier Über Artnet Artnet hat jährlich 60 Millionen Nutzer und ist damit die größte globale Plattform für Kunst. Seit der Gründung 1989 hat Artnet die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen heutzutage Kunst entdecken, recherchieren und sammeln. Die Marktdaten von Artnet sind eine wichtige Ressource für die Kunstindustrie. Sie umfassen mehr als 16 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die die Transparenz und Einblicke in den Kunstmarkt vorantreiben. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit dem globalen Publikum und bietet eine kuratierte Auswahl von über 280.000 Kunstwerken, die weltweit zum Verkauf stehen. Artnet Auctions, die revolutionäre Online-Auktionsplattform, bietet Käufern und Verkäufern eine unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über Ereignisse, Trends und Akteure, die den globalen Kunstmarkt prägen. Sie ist die meistgelesene Nachrichtenplattform in der Kunstbranche mit einer schnell wachsenden, engagierten Leserschaft. Das breite synergetische Produktangebot von Artnet bietet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzstandards. Der Großteil der operativen Geschäftstätigkeit wird in New York durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Artnet Worldwide Corporation abgewickelt. Sie wurde 1989 gegründet und hat dort ihren Sitz. Artnet Worldwide Corporation besitzt eine Tochtergesellschaft mit Sitz in London, die Artnet UK Ltd. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Ansprechpartnerin: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com

15.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com