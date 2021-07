EQT und Goldman Sachs kaufen Parexel für 8,5 Mrd US-Dollar

Von Cara Lombardo und Miriam Gottfried

NEW YORK (Dow Jones)--Die Investmentgesellschaft EQT und eine Sparte von Goldman Sachs Group kaufen für 8,5 Milliarden US-Dollar das US-Unternehmen Parexel International von Pamplona Capital Management. Der Kaufpreis umfasse auch die Verbindlichkeiten von Parexel, teilte Parexel am Freitagnachmittag mit. Parexel, die in den US-Bundesstaaten Massachusetts und North Carolina ansässig ist, bietet Dienstleistungen für biopharmazeutische Forschung an. Die Gesellschaft führt im Auftrag von Kunden aus dem Pharmabereich klinische Studien durch und begleitet die Arzneimittelzulassung. Das Wall Street Journal berichtete bereits am Donnerstag, dass EQT und Goldman kurz vor einer Einigung stehen sollen. Parexel hatte das Interesse sowohl von Private-Equity-Firmen als auch von strategischen Bietern auf sich gezogen.

