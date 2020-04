Zu viel Euphorie bringt DAX ins Wanken: DAX schließt freundlich

Der DAX startete mit einem Plus in die neue Woche, doch Anleger nahmen daraufhin zeitweise Gewinne mit und schickten das Aktienbarometer bis auf 10.444,55 Punkte abwärts. Zuletzt gelang es dem DAX wieder um 0,47 Prozent auf 10.675,90 Punkte in die Gewinnzone zu drehen.

Laut Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda scheint sich mit dem zwischenzeitlichen Rutsch die Skepsis zum Start der Berichtssaison durchzusetzen. Nach zuletzt starker Erholung sollten die Gewinnmitnahmen im grundsätzlich weiter unsicheren Umfeld der Corona-Krise nicht allzu sehr überraschen. In der Vorwoche war der DAX im Zuge einer Erholung noch bis auf 10.820 Punkte gestiegen, dann schwanden die Auftriebskräfte.

"An den Börsen ist die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen möglichst geringen wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich größer als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Zu viel Euphorie sei jedoch schon immer gefährlich gewesen und ein zuverlässiger Kontraindikator, mahnte der Portfolio-Manager.

Lockerungen der Corona-Restriktionen

In Deutschland sind erstmals etwas breitere Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft getreten, womit laut dem charttechnischen Analysten Marcel Mußler nun ein neues Stadium der Krise beginnt, das aus seiner Sicht nicht ohne Risiko ist. Ob und welche Auswirkungen das auf die Zahl der Neuinfektionen haben werde, sei derzeit nicht zu sagen. Bisher hätten sich die Aktienmärkte auf die Lockerungen gefreut, doch inwiefern sie jetzt auch diese Risiken berücksichtigten, bleibe abzuwarten, schrieb er in seinem täglichen Börsenbrief.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag