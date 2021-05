HHLA profitiert von Containertransport - HHLA-Aktie in Grün

Zur positiven Geschäftsentwicklung haben hohe Lagergelderlöse infolge anhaltender Schiffsverspätungen sowie ein starker Anstieg der Containertransportmengen beigetragen. Das teilte HHLA am Mittwoch in Hamburg mit. Demnach stiegen die Erlöse leicht um knapp 4 Prozent auf 348,7 Millionen Euro an.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbesserte sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel auf 46,3 Millionen Euro. Der Konzerngewinn nach Minderheiten mehr als verdoppelte sich auf 21,3 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte der Konzern. Für 2021 rechnet der Konzern mit einem moderaten Umsatzanstieg und einem Ebit in einer Bandbreite von 153 bis 178 Millionen Euro.

Die HHLA-Aktie gewinnt via XETRA zwischenzeitlich 0,38 Prozent auf 21,22 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: HHLA