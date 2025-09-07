DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,81 +2,7%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.652 +0,7%Euro1,1670 +0,2%Öl66,79 -0,1%Gold3.553 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Wochenausklang an der Börse: DAX-Anleger dürften weiter zugreifen - 24.000er-Marke im Blick Wochenausklang an der Börse: DAX-Anleger dürften weiter zugreifen - 24.000er-Marke im Blick
Putin äußert sich kritisch zu US-Zöllen Putin äußert sich kritisch zu US-Zöllen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Erneuter Auftragsdämpfer in der Industrie in Deutschland

05.09.25 08:16 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Industriebetriebe in Deutschland haben im Juli überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 2,9 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten wurden von der Schwäche des Auftragseingangs insgesamt überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang den Angaben zufolge um 0,7 Prozent höher als im Vormonat.

Wer­bung

Das Volumen der Bestellungen war im Vormonat bereits gesunken. Allerdings war der Rückgang im Juni mit 0,2 Prozent nicht so stark wie bisher bekannt. Zuvor hatte das Bundesamt noch einen Dämpfer um 1,0 Prozent gemeldet.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigte sich eine bessere Entwicklung: In dieser Betrachtung war der Auftragseingang von Mai bis Juli um 0,2 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor./jha/stk