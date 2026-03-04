DAX24.126 +1,4%Est505.858 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,7%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.353 +4,3%Euro1,1635 +0,2%Öl82,69 +0,9%Gold5.185 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Moderna, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Markenstreit um "Cybercap" - Tesla klagt gegen Getränkehersteller Tesla-Aktie: Markenstreit um "Cybercap" - Tesla klagt gegen Getränkehersteller
Bayer-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Bayer-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

'Ernste Bedrohung': Asean fordert Waffenruhe im Nahen Osten

04.03.26 11:39 Uhr

MANILA (dpa-AFX) - Die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean hat sich mit "tiefer Besorgnis" über die jüngste Eskalation im Nahen Osten geäußert. In einer Stellungnahme verurteilten die Außenminister der elf Mitgliedstaaten die Angriffe Israels und der USA auf den Iran sowie die anschließenden Vergeltungsschläge der Islamischen Republik gegen mehrere Staaten in der Region. Die Angriffe stellten eine "ernste Bedrohung" für das Leben von Zivilisten sowie für die regionale und globale Stabilität dar, hieß es.

Wer­bung

Die Asean rief alle Staaten dazu auf, das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen zu achten. Sie betonte die Notwendigkeit einer sofortigen Waffenruhe. Besonders bedauerlich sei, dass es trotz laufender diplomatischer Bemühungen zur Eskalation gekommen sei.

Asean vermeidet einseitige Parteinahme

Den Vorsitz der Staatengemeinschaft, der unter anderem Indonesien, Thailand, Vietnam und Malaysia angehören, haben in diesem Jahr die Philippinen. Die Asean verfolgt traditionell einen ausgleichenden Kurs im Nahostkonflikt und vermeidet eine einseitige Parteinahme.

Einige Mitgliedstaaten pflegen diplomatische Beziehungen zu Israel. Andere, größtenteils muslimische Länder wie Indonesien und Malaysia, unterhalten dagegen keine offiziellen Kontakte und zeigen sich solidarisch mit den Palästinensern. Gegenüber dem Iran setzt die Staatengemeinschaft vor allem auf Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit./cfn/DP/zb