Erste Schätzungen: Adient präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Adient stellt voraussichtlich am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,530 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,76 Prozent verringert. Damals waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 0,200 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 14,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 14,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Adient PLC Registered Shs
Analysen zu Adient PLC Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.04.2019
|Adient Overweight
|Barclays Capital
|13.02.2019
|Adient Neutral
|Seaport Global Securities
|27.07.2018
|Adient Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.01.2018
|Adient Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.2017
|Adient Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.2019
|Adient Overweight
|Barclays Capital
|03.11.2017
|Adient Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.2017
|Adient Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.2017
|Adient Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.2019
|Adient Neutral
|Seaport Global Securities
|27.07.2018
|Adient Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.01.2018
|Adient Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.2016
|Adient Equal Weight
|Barclays Capital
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
