Erste Schätzungen: Adient präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

21.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adient PLC Registered Shs
19,20 EUR -2,00 EUR -9,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Adient stellt voraussichtlich am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,530 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,76 Prozent verringert. Damals waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 0,200 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 14,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 14,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
16.04.2019Adient OverweightBarclays Capital
13.02.2019Adient NeutralSeaport Global Securities
27.07.2018Adient NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.01.2018Adient Sector PerformRBC Capital Markets
03.11.2017Adient OutperformRBC Capital Markets
