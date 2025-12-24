DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.859 -0,3%Euro1,1794 ±-0,0%Öl62,47 ±0,0%Gold4.493 +0,2%
Erste Schätzungen: AEON gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

24.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
12,60 EUR -0,50 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen

AEON wird voraussichtlich am 08.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,009 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,81 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AEON einen Umsatz von 16,59 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 68,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 66,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

