Erste Schätzungen: Cabot gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cabot gibt voraussichtlich am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,68 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,43 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cabot nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 960,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,26 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 3,77 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Cabot Corp.
Analysen zu Cabot Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.12.2015
|Cabot Buy
|BB&T Capital Markets
|11.11.2015
|Cabot Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2015
|Cabot Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.2009
|Cabot hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.2005
|Cabot buy
|KeyBanc Capital Markets / McDonald
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2015
|Cabot Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.2009
|Cabot hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2005
|Update Cabot Corp.: Hold
|Deutsche Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
