Erste Schätzungen: Calian Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Calian Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,846 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 200,5 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 CAD im Vergleich zu 0,950 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 771,5 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 746,6 Millionen CAD.
