Erste Schätzungen: Churchill Capital A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel

Churchill Capital A präsentiert in der voraussichtlich am 11.09.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2023 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 139,8 Millionen USD gegenüber 148,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,80 Prozent.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,695 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,745 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 569,1 Millionen USD, gegenüber 555,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net