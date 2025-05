Erste Schätzungen: DOF Group ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel

DOF Group ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 16.05.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2025 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,313 USD aus. Im letzten Jahr hatte DOF Group ASA Registered einen Gewinn von 0,360 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 86,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 423,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,04 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,84 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,90 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net