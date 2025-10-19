Erste Schätzungen: ECARX legt Quartalsergebnis vor
ECARX äußert sich voraussichtlich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,083 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ECARX noch -0,140 USD je Aktie verloren.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 1,93 Milliarden CNY für ECARX, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 203,1 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,638 CNY, während im vorherigen Jahr noch -0,380 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,68 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 772,7 Millionen USD waren.
