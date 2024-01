Erste Schätzungen: First Western Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Western Financial wird sich voraussichtlich am 25.01.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,323 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Western Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 17,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Western Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 23,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 97,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 111,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

