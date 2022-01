Erste Schätzungen: FirstService präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FirstService präsentiert in der voraussichtlich am 15.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,28 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,30 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,18 Prozent auf 1,05 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 986,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,48 CAD je Aktie, gegenüber 4,40 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 4,01 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,53 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

