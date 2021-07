Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Genmab A-S (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 11.08.2021 die Zahlen für das am 30.06.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,072 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,814 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 68,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 269,1 Millionen USD gegenüber 864,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,539 USD im Vergleich zu 1,18 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD, gegenüber 1,65 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net