Erste Schätzungen: HDFC Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
HDFC Bank präsentiert voraussichtlich am 18.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 11,12 INR. Dies würde einer Verringerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HDFC Bank 11,70 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 63,78 Prozent auf 439,92 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.214,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 40 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 47,50 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 46,41 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 1.916,79 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 4.746,69 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HDFC Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HDFC Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HDFC Bank Ltd Registered Shs
Analysen zu HDFC Bank Ltd Registered Shs
Keine Analysen gefunden.