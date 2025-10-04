DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.309 +0,2%Euro1,1742 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen
Welche Notenbanken sind eigentlich börsennotiert? Welche Notenbanken sind eigentlich börsennotiert?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Erste Schätzungen: HDFC Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

04.10.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HDFC Bank Ltd.
28,60 EUR 0,20 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HDFC Bank gibt voraussichtlich am 18.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 65,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,00 Milliarden USD aus.

39 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,04 Milliarden USD, gegenüber 56,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: HDFC Bank und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf HDFC Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HDFC Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HDFC Bank Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung