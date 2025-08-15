Erste Schätzungen: HealthEquity präsentiert Quartalsergebnisse

HealthEquity wird voraussichtlich am 02.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,919 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 129,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,94 Prozent auf 320,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 299,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,73 USD aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net