Erste Schätzungen: Herman Miller präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Herman Miller lädt voraussichtlich am 17.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,81 Prozent auf 943,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 970,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,540 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,79 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,67 Milliarden USD waren.

