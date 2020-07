Erste Schätzungen: Inner Mongolia Jinyu Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inner Mongolia Jinyu Group lädt voraussichtlich am 15.08.2020 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2020 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Inner Mongolia Jinyu Group 0,010 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inner Mongolia Jinyu Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 274,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 177,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,431 CNY je Aktie, gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

