Erste Schätzungen: Liquidity Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Liquidity Services wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 100,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 106,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 459,5 Millionen USD im Vergleich zu 363,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.05.2016
|Liquidity Services Hold
|The Benchmark Company
|20.11.2015
|Liquidity Services Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.2012
|Liquidity Services kaufen
|Fuchsbriefe
|07.12.2006
|Update Liquidity Services Inc.: Outperform
|Friedman, Billings Ramsey & Co
|07.12.2006
|Update Liquidity Services Inc.: Buy
|Lazard Capital Markets
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
