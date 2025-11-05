Erste Schätzungen: Liquidity Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liquidity Services wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 100,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 106,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 459,5 Millionen USD im Vergleich zu 363,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net