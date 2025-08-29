DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.781 -0,9%Euro1,1706 +0,1%Öl67,18 -1,4%Gold3.473 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
Wetten auf Fed-Leitzinssenkung im September: Anleger hoffen auf anhaltende Börsenrally - Risiken bleiben Wetten auf Fed-Leitzinssenkung im September: Anleger hoffen auf anhaltende Börsenrally - Risiken bleiben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Erste Schätzungen: M Vest Water AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

01.09.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
M Vest Water AS Registered Shs
0,70 EUR -0,10 EUR -12,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

M Vest Water AS Registered lädt voraussichtlich am 16.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,188 NOK. Dies würde einen Verlust von 25,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem M Vest Water AS Registered -0,150 NOK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 59,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 4,0 Millionen NOK gegenüber 9,9 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,608 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,780 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,0 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,7 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf M Vest Water AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf M Vest Water AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu M Vest Water AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung