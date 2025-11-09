Erste Schätzungen: PennantPark Floating Rate Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
PennantPark Floating Rate Capital wird voraussichtlich am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 22,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 1,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 259,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 186,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: PennantPark Floating Rate Capital und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PennantPark Floating Rate Capital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PennantPark Floating Rate Capital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Analysen zu PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2017
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|SunTrust
|25.11.2016
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|16.11.2015
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2017
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|SunTrust
|25.11.2016
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|16.11.2015
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen