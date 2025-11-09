DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.983 -0,5%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Erste Schätzungen: PennantPark Floating Rate Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

09.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
7,86 EUR -0,14 EUR -1,75%
PennantPark Floating Rate Capital wird voraussichtlich am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 22,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 1,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 259,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 186,5 Millionen USD generiert wurden.

Nachrichten zu PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Analysen zu PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

DatumRatingAnalyst
10.03.2017PennantPark Floating Rate Capital BuySunTrust
25.11.2016PennantPark Floating Rate Capital BuyMaxim Group
16.11.2015PennantPark Floating Rate Capital BuyMaxim Group
