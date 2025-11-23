Ausblick: PennantPark Floating Rate Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
PennantPark Floating Rate Capital wird am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,285 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 67,4 Millionen USD aus.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 259,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 186,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: PennantPark Floating Rate Capital und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PennantPark Floating Rate Capital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PennantPark Floating Rate Capital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Analysen zu PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2017
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|SunTrust
|25.11.2016
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|16.11.2015
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2017
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|SunTrust
|25.11.2016
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|16.11.2015
|PennantPark Floating Rate Capital Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PennantPark Floating Rate Capital Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen