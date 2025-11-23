Ausblick: PennantPark Floating Rate Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PennantPark Floating Rate Capital wird am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,285 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 67,4 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 259,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 186,5 Millionen USD generiert worden waren.

