Erste Schätzungen: Sanuwave Health präsentiert Quartalsergebnisse
Sanuwave Health gibt voraussichtlich am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 22,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,4 Millionen USD gegenüber 9,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,055 USD je Aktie, gegenüber -7,030 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 44,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 32,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
