Erste Schätzungen: Seven I öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

24.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Seven & I Holdings Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
11,40 EUR 0,30 EUR 2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Seven I lädt voraussichtlich am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,182 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Seven I ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Seven I mit einem Umsatz von insgesamt 15,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 22,81 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,696 USD, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 68,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 78,50 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Seven & I Holdings Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

DatumMeistgelesen
