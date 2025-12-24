DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.859 -0,3%Euro1,1794 ±-0,0%Öl62,47 ±0,0%Gold4.493 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 TUI TUAG50 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Krypto erklärt: Tokenisierung von Vermögenswerten - Finanztrend der Zukunft? Krypto erklärt: Tokenisierung von Vermögenswerten - Finanztrend der Zukunft?
Sam Altmans Kryptoprojekt Worldcoin: Eine umstrittene Revolution der Finanzwelt? Sam Altmans Kryptoprojekt Worldcoin: Eine umstrittene Revolution der Finanzwelt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Seven i verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

24.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Seven & i Holdings Co. Ltd.
12,10 EUR 0,17 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Seven i wird voraussichtlich am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 28,01 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Seven i ein EPS von 4,39 JPY je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.034,06 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.421,50 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 107,43 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 66,62 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 10.498,34 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 11.972,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Seven i

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Seven i

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Seven & i Holdings Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Seven & i Holdings Co. Ltd.

DatumRatingAnalyst
09.08.2011Seveni outperformMacquarie Research
12.06.2009Seven & I Holdings kaufenAsia Investor
10.04.2006Seven & I overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
09.08.2011Seveni outperformMacquarie Research
12.06.2009Seven & I Holdings kaufenAsia Investor
10.04.2006Seven & I overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Seven & i Holdings Co. Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen