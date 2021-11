Erste Schätzungen: The Lovesac Company Registered legt Quartalsergebnis vor

The Lovesac Company Registered lädt voraussichtlich am 08.12.2021 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2021 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Lovesac Company Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,402 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Lovesac Company Registered in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 112,2 Millionen USD im Vergleich zu 74,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,962 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 462,7 Millionen USD, gegenüber 320,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

