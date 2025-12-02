DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 ±0,0%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.939 +0,8%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,20 -0,2%Gold4.221 -0,3%
DAX letztlich unter Druck -- US-Börsen schließen in Rot -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, TKMS im Fokus
Erste Schätzungen: Transat AT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

02.12.25 06:21 Uhr
Transat AT lädt voraussichtlich am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,126 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Transat AT einen Gewinn von 1,05 CAD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 753,5 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 788,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,931 CAD je Aktie, gegenüber -2,940 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

