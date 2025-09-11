Erster Angriff auf Katar seit Unabhängigkeit vor 50 Jahren

DOHA/TEL AVIV (dpa-AFX) Israels Angriff auf die Hamas-Führungsspitze in Doha ist der erste Angriff auf den Golfstaat Katar seit dessen Unabhängigkeit vor mehr als 50 Jahren. Das am Persischen Golf gelegene Emirat war ab 1916 britisches Protektorat und wurde im Jahr 1971 unabhängig. Im selben Jahr wurde Katar Mitglied der Arabischen Liga und Mitgliedstaat bei den Vereinten Nationen.

Katarische Truppen waren am Zweiten Golfkrieg 1990/91 beteiligt, als der Irak das benachbarte Emirat Kuwait überfiel. Katar wurde dabei aber selbst nicht angegriffen.

Das Land beheimatet mit dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udaid zudem die größte US-Militärbasis im Nahen Osten. Hier befindet sich das regionale Hauptquartier des US-Zentralkommandos, das etwa Einsätze in Syrien oder dem Irak koordiniert. Bis 2033 sollen hier 15.000 Soldaten und Servicemitarbeiter unterkommen.

Katar und die meisten der weiteren Golfstaaten gelten allgemein als sehr sicher. Teils kam es dort aber etwa auch zu Terrorangriffen oder in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen auf Öl-Anlagen oder zivile Ziele./jot/DP/jha