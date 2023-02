IONOS-IPO im Fokus: Was vom Börsengang der United Internet-Tochter zu erwarten ist

• IONOS-IPO am 8. Februar 2023• Bookbuiling zwischen 18,50 und 22,50 Euro• Streubesitz bleibt nach IPO gering

Am 8. Februar findet das IPO der United Internet-Tochter IONOS an der Frankfurter Börse statt. United Internet hatte im letzten Jahr erstmals die Pläne verlautet, das Cloud- und Webhosting-Unternehmen nach einem starken Wachstum in den vergangenen Jahren an die Börse bringen zu wollen, um die Positionierung als wichtiger Anbieter von Digitalisierungslösungen für Selbstständige sowie kleine und mittelständige Unternehmen weiter auszubauen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, könne das Geschäftsmodell des Internet-Unternehmens als relativ immun gegen Wirtschaftsschwankungen angesehen werden, da rund 90 Prozent der Einnahmen mit Abonnements gemacht würden.

Umsatzentwicklung von IONOS

Im Jahr 2021 vermeldete IONOS einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro, was knapp 20 Prozent des Gesamtumsatzes von United Internet ausmachte. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 32,2 Prozent.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 wuchs das Unternehmen 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. United Internet erwartet, dass die Webhosting-Tochter auch weiterhin stark zulegen wird. So sollen die Erlöse mittelfristig um rund zehn Prozent im Jahr steigen und darüber hinaus eine bereinigte operative Marge von mehr als 30 Prozent erreicht werden. UBS-Analyst Polo Tang geht in einer Analyse zur United Internet-Aktie jedoch eher von einem mittelfristigen durchschnittlichen Umsatzwachstum von acht Prozent sowie einem Zuwachs des operativen EBITDA um sechs Prozent aus.

United Internet setzt insbesondere hohe Erwartungen in das Cloud-Geschäft. Dieses könnte sich sogar doppelt so stark entwickeln, wie das Mutterunternehmen im November letzten Jahres mitteilte. Für 2023 geht die IONOS-Mutter für die Cloud-Tochter von einem Umsatzplus von 15 bis 18 Prozent aus.

Details zum IPO der IONOS-Aktie

> Als führende Konsortialbanken für das IPO wurden die BNP Paribas , die Deutsche Bank JPMorgan sowie die Privatbank Berenberg ausgewählt. Barclays und Goldman Sachs fungieren derweil als Joint Bookrunners, während die Commerzbank , die DZ Bank sowie die LBBW als Co-Lead Manager beteiligt sind.

Die im Zuge des Börsengangs angebotenen Aktien sollen aus dem Angebot bereits existierender Anteilsscheine von United Internet, aktuell zu 75,1 Prozent an IONOS beteiligt, sowie Miteigentümer und Finanzinvestor Warburg Pincus (24,9 Prozent) bestehen. Es findet im Zuge des Sprungs aufs Börsenparkett demnach keine Kapitalerhöhung statt. United Internet will außerdem auch nach dem IPO noch Mehrheitseigentümer bleiben.

Bewertung geringer als im Vorfeld erwartet

Im Vorfeld des IPOs berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider, dass United Internet gemeinsam mit Miteigentümer Warburg Pincus beim IONOS-Börsengang eine Bewertung zwischen 4,5 und 5 Milliarden Euro anpeilen würde. Nachdem die Preisspanne Ende Januar 2022 jedoch bei 18,50 bis 22,50 Euro angesetzt wurde, ist höchstens eine Bewertung von 3,15 Milliarden Euro möglich. Insgesamt sollen bis zu 17,3 Prozent der IONOS-Anteile Anlegern zum Kauf angeboten werden. So steuert die IONOS-Mutter maximal knapp 19 Millionen Titel bei, der Finanzinvestor Warburg Pincus 5,2 Millionen Papiere. Die Offerte umfasst inklusive Mehrzuteilungsoption somit bis zu 24,15 Millionen Anteilsscheine. Für United Internet wäre ein Bruttoerlös von maximal 408 Millionen Euro drin, gemeinsam mit Warburg Pincus könnten 543 Millionen Euro erlöst werden. Die Zeichnungsfrist begann bereits Ende Januar und endet am 7. Februar.

Wird IONOS-IPO zum Erfolg?

Wie Marco Messina von sharedeals.de schreibt, würden die mit dem IPO betrauten Konsortialbanken bereits ordentlich die Werbetrommel für den IONOS-Börsengang rühren und bei der Zeichnung von regem Interesse sprechen. Ob der Börsengang jedoch tatsächlich ein Erfolg wird, ist noch nicht abzusehen. So könnte es sich für potenzielle Anleger als Stolperstein erweisen, dass der Streubesitz relativ gering ausfällt und das Cloud-Unternehmen auch nach dem Börsengang weiterhin fest in den Händen United Internets verbleiben wird. Interessenskonflikte mit United Internet, deren Vertreter auch im Aufsichtsrat und Vorstand von IONOS zu finden sind, können nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus, so das Aktien-Portal, sei zunächst keine Ausschüttung von Dividenden geplant, stattdessen wolle man zunächst in längerfristiges Wachstums investieren.

Auf der anderen Seite käme die IONOS-Aktie im Vergleich zum Hauptkonkurrenten, dem US-Unternehmen GoDaddy, welcher eine Marktkapitalisierung in zweistelliger Milliardenhöhe aufweist, einem Schnäppchen gleich. Angesichts des aktuell trüben Marktumfelds sei außerdem eine Ausgabepreis unter der Maximalspanne bis zu 22,50 Euro möglich, was den Anteilsschein nochmal günstiger machen könnte.

Wie es letztlich tatsächlich ausgeht, bleibt noch abzuwarten. Bis zum 8. Februar werden sich Anleger noch gedulden müssen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoDaddy Inc (A) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoDaddy Inc (A) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoDaddy Inc (A)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com