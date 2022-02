AXA-Aktie mit Abschlag: AXA kündigt nach gutem 2021 Aktienrückkauf an

Getragen worden sei das Ergebnis von dem US-Geschäft AXA XL, wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt. AXA verzeichnete einen Nettogewinn von 7,29 Milliarden Euro, mehr als das Doppelte des Überschusses von 3,16 Milliarden Euro von 2020, das stark von COVID-19-bedingten Verlusten betroffen war.

Die Bruttoeinnahmen stiegen um 3 Prozent auf 99,93 Milliarden Euro, wobei die Einnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung um 3 Prozent, in der Lebens- und Sparversicherung um 9 Prozent und in der Vermögensverwaltung um 20 Prozent zulegten.

Die Zahlen lagen über den von Factset erhobenen Konsensschätzungen, die für den Nettogewinn bei 6,96 Milliarden und für die Bruttoeinnahmen bei 99,78 Milliarden gelegen hatten.

Die Solvency-II-Quote des Unternehmens - ein Maß für die Finanzkraft eines Versicherers - erreichte 217 Prozent und fiel damit 17 Punkte höher aus als 2020.

AXA will umgehend ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro starten, um die Gewinne aus den jüngsten Veräußerungen zu neutralisieren. Erst vor zwei Wochen hatte AXA ein im November begonnenes Rückkaufprogramm über 1,7 Milliarden Euro beendet.

Ferner will der Konzern eine Dividende von 1,54 Euro je Aktie zahlen, das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr.

In Paris geht es für die AXA-Aktie zeitweise um 3,31 Prozent nach unten auf 25,255 Euro.

Von Ed Frankl

BARCELONA (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com