ExxonMobil-Aktie gewinnt: Hohe Gas- und Ölpreise bringen ExxonMobil Rekordgewinn

In den drei Monaten bis Ende September lag der Gewinn netto bei 19,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Irving mitteilte. Das ist fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor und auch der Rekord aus dem Vorquartal wurde damit übertroffen. Dabei glichen die sehr guten Geschäfte in Nordamerika und eine hohe Dieselnachfrage die schwächeren Raffinerieerträge von Exxon Mobil aus.

In Europa profitierte der Konzern vor allem von dem hohen Gaspreis, der den Rückgang des Rohölpreises im Vergleich zum Vorquartal mehr als wett machte. Es wird erwartet, dass sich die starken Gewinne im vierten Quartal fortsetzen. Die Aktie stieg vorbörslich um über zwei Prozent.

Die Exxon Mobil-Aktie legt an der NYSE zeitweise 1,14 Prozent auf 108,78 US-Dollar zu.

/lew/nas/jha/

IRVING (dpa-AFX)

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com