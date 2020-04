Merck & Co-Aktie tiefer: Merck & Co sieht 2020 wegen COVID-19 Umsatz- und Gewinnrückgang

Wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet das Unternehmen im Gesamtjahr allerdings einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn.

In den ersten drei Monaten des Jahres legte der Umsatz um 11 Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettogewinn stieg um 10 Prozent auf 3,22 Milliarden Dollar, je Aktie verdiente Merck & Co mit 1,26 Dollar 13 Prozent mehr. Auf bereinigter Basis stieg der Gewinn je Aktie auf 1,50 Dollar von 1,22 Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut Factset im Konsens mit Einnahmen von 11,48 Milliarden und einem bereinigten Gewinn von 1,34 Dollar je Anteil gerechnet. Die Aktie gibt im frühen Handel an der NYSE zeitweise 3,63 Prozent ab auf 80,69 US-Dollar.

"Die Fundamentaldaten unseres Geschäfts bleiben stark", sagte CEO Kenneth C. Frazier laut der Mitteilung.

Im ersten Quartal seien die Auswirkungen der Pandemie auf die Ergebnisse "unerheblich" gewesen, teilte Merck & Co mit. Im Gesamtjahr rechnet der Konzern jedoch mit einem Umsatzrückgang um 2,1 Milliarden, davon etwa 1,7 Milliarden Dollar im Pharmageschäft und rund 400 Millionen Dollar bei der Tiergesundheit.

Für 2020 erwartet das Unternehmen einen Umsatz in der Spanne von 46,1 bis 48,1 Milliarden Dollar. Die Marktbeobachter waren hier zuletzt von 48,8 Milliarden ausgegangen. Den Gewinn je Aktie sieht Merck zwischen 4,12 und 4,32 Dollar bzw. auf bereinigter Basis bei 5,17 bis 5,37 Dollar.

