DAX25.156 +0,6%Est506.061 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.448 +0,9%Euro1,1835 -0,2%Öl67,71 +0,5%Gold4.917 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei letztlich stark - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Erwerbstätigkeit in Deutschland sinkt im vierten Quartal weiter

18.02.26 08:44 Uhr

DOW JONES--Im vierten Quartal 2025 sind in Deutschland rund 46,1 Millionen Menschen erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 25.000 Personen (minus 0,1 Prozent). Damit ging die saisonbereinigte Erwerbstätigenzahl bereits das dritte Quartal in Folge zurück, nach Rückgängen um 40.000 Personen im dritten Quartal 2025 und um 9.000 Personen im zweiten Quartal 2025.

Wer­bung

Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im vierten Quartal 2025 gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 132.000 Personen oder 0,3 Prozent. Zwar sei ein Anstieg der Erwerbstätigkeit im vierten Quartal eines Jahres saisonal üblich, erklärte Destatis. Im Jahr 2025 sei dieser Anstieg allerdings deutlich schwächer ausgefallen als im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024, als er 200.000 Personen betrug.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)