DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 +0,3%Nas22.841 +1,0%Bitcoin54.753 ±0,0%Euro1,1779 -0,1%Öl71,45 -0,1%Gold5.170 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
HENSOLDT-Aktie im Blick: Vertrag von CEO Dörre bis Ende 2031 verlängert HENSOLDT-Aktie im Blick: Vertrag von CEO Dörre bis Ende 2031 verlängert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Eskalationsgefahr - Deutschland warnt Bundesbürger in Nahost

24.02.26 20:20 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran mit Folgen auch für Israel und weitere Länder in der Region hat das Auswärtige Amt Bundesbürger vor Ort zu Sicherheitsmaßnahmen aufgerufen. Deutsche in Israel sollen sich etwa für den Fall, dass der Luftraum wegen iranischer Angriffe gesperrt wird, darauf vorbereiten, einige Zeit an ihrem Aufenthaltsort bleiben zu können, wie es in einer Mitteilung der Deutschen Botschaft in Tel Aviv hieß.

Wer­bung

Sollten die USA im Iran angreifen, wird damit gerechnet, dass Teheran Ziele auch in Israel attackieren wird. Im Falle einer Luftraumschließung seien "die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Botschaft und das Auswärtige Amt sehr eingeschränkt", hieß es in einer Mitteilung weiter. Sie riet Bundesbürgern in Israel auch dazu, sich eine App auf dem Handy zu installieren, die vor anstehenden Raketenangriffen warnt. Den Betroffenen wurde "in Anbetracht der sich zuspitzenden Sicherheitslage in der Region" außerdem nahegelegt, sich Vorräte anzuschaffen und sich an jedem Ort mit Schutzmöglichkeiten und -räumen vertraut zu machen.

Warnung auch für Deutsche im Libanon

Das Auswärtige Amt warnte vor einer Verschärfung der Sicherheitslage auch in Israels Nachbarland Libanon. Bei einer weiteren Eskalation der Lage könne es jederzeit zu Flugeinschränkungen kommen, betonte die Deutsche Botschaft in Beirut. Sie riet deutschen Staatsangehörigen dazu, Reise- und Sicherheitshinweise aufmerksam zu verfolgen und sich mit Essen, Trinken und Treibstoff zu versorgen.

Die libanesische Hisbollah gilt als wichtigster Verbündeter des Irans in der Region. Bereits im Herbst 2024 lieferte sich die schiitische Miliz einen offenen Krieg mit Israel. Seitdem gilt sie als stark geschwächt. Es besteht jedoch die Sorge, dass sie im Falle eines Angriffs auf den Iran in den Konflikt eingreifen könnte.

Wer­bung

USA haben militärische Präsenz in der Region deutlich verstärkt

Die USA und der Iran verhandeln derzeit über das umstrittene iranische Atomprogramm - doch greifbare Fortschritte gibt es bislang nicht. US-Präsident Donald Trump drohte Teheran mit einem Angriff, sollten die Verhandlungen scheitern. Washington hatte seine militärische Präsenz in der Region zuletzt deutlich verstärkt.

Im vergangenen Juni hatte Israel zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und dort zusammen mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Der Iran reagierte mit massivem Raketenbeschuss auf israelische Städte, darunter auf Tel Aviv./cir/DP/he