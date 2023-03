Brenntag-Aktie leichter: Akquisition bei Industriechemikalien

Das Unternehmen mit Sitz in Singapur und Standorten in vier Ländern vertreibt überwiegend Lösemittel, Glykole und Mischungen für Kunden im gesamten südostasiatischen Raum und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 per Ende März einen Umsatz in Höhe von umgerechnet rund 76,6 Millionen Euro, wie die Brenntag SE mitteilte. Die Produkte werden in verschiedenen Industrien wie Beschichtungen, Wasseraufbereitung, Industriereinigung, Baustoffe, Öl & Gas, Druckfarben und Polymere verwendet. Finanzielle Details der Akquisition wurden nicht genannt.

Mit der Akquisition erweitert die Sparte Brenntag Essentials ihr Geschäft in wichtigen Schwerpunktmärkten der asiatisch-pazifischen Region wie Singapur, Malaysia, Indonesien und den Philippinen.

Via XETRA fällt die Brenntag-Aktie zeitweise um 0,41 Prozent auf 67,54 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

