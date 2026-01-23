DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.176 -1,6%Euro1,1811 -0,1%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie: Windows 10 noch auf zahlreichen PCs im Einsatz Microsoft-Aktie: Windows 10 noch auf zahlreichen PCs im Einsatz
SAP-Aktie: CEO mit klarer Position zur AfD SAP-Aktie: CEO mit klarer Position zur AfD
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Estlands Außenminister kritisiert Schröder-Äußerungen

25.01.26 17:40 Uhr

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Außenminister Margus Tsahkna hat die jüngsten Äußerungen von Altkanzler Gerhard Schröder und Warnungen vor einer "Dämonisierung" Russlands scharf kritisiert. Aufrufe, ein Land, das den brutalsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg führt, nicht zu dämonisieren, seien "schlichtweg entsetzlich", schrieb Tsahkna auf der Plattform X. Gleiches gelte für die Andeutungen auf eine erneute Zusammenarbeit im Energiebereich mit Russland.

Wer­bung

Schröder hatte zuvor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine in einem Gastbeitrag für die "Berliner Zeitung" als völkerrechtswidrig bezeichnet, aber zugleich nachgeschoben: "Ich bin aber auch gegen die Dämonisierung Russlands als ewiger Feind". Auch plädierte der SPD-Politiker, der seit Jahren wegen seiner langjährigen Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und Tätigkeiten für russische Öl- und Gaskonzerne in der Kritik steht, für die Wiederaufnahme von Energielieferungen aus dem Land.

Tshakna: "Wandel durch Handel ist gescheitert"

In einer weiteren Mitteilung seines Ministeriums bezeichnete Tshakna die Äußerungen des Altkanzlers als "heimtückischen Versuch", Europa zu spalten. Damit solle es vom aktuellen Kurs des Drucks auf Russland abgebracht und zu alten Fehlern zurückgeführt werden. "Russlands umfassende Aggression gegen die Ukraine ist die direkte Folge jahrelanger Beschwichtigungspolitik und jahrzehntelanger Überzeugung, Handel könne Aggressionen eindämmen", schrieb der estnische Außenminister. "Wandel durch Handel ist gescheitert". Es gebe kein Zurück.

Estland grenzt im Osten an Russland. Das baltische EU- und Nato-Land ist ein enger Partner und Unterstützer der Ukraine, die sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion wehrt./awe/DP/jha