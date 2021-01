AstraZenecas Calquence erreicht Ziele in Leukämie-Studie

Wie der britisch-schwedische Pharmakonzern mitteilt, hat Calquence sich in einer Phase-3-Studie mit Erwachsenen mit bereits behandelter, hochriskanter CLL sicherer als und ebenso wirksam erwiesen wie das bereits existierende Präparat Ibrutinib.

In der Vergleichsstudie mit Ibrutinib habe Calquence das primäre Ziel erreicht, dass es in Bezug auf progressionsfreies Überleben bei CLL gleich wirksam ist.

Das Präparat erfüllte auch ein sekundäres Ziel in Bezug auf Sicherheit. Es habe gezeigt, dass Patienten, die mit Calquence behandelt wurden, statistisch signifikant weniger häufig Vorhofflimmern aufwiesen als Patienten, die mit Ibrutinib behandelt wurden, so AstraZeneca. "Die Gesamtheit der Daten bestätigt unser Vertrauen in das günstige Nutzen-Risiko-Profil von Calquence", sagte Jose Baselga, Executive Vice President von AstraZeneca.

Acalabrutinib wurde 2020 von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit CLL. Die CLL ist eine der häufigsten Formen von Leukämie bei Erwachsenen.

LONDON (Dow Jones)

